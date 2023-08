Football: Exploit de Lancy contre Nyon et large victoire de YB

Les hommes de Samir Boughanem ont très vite pris les devants et menaient de deux longueurs après 18 minutes de jeu. Les Stadistes ont rapidement réduit la marque et ont ensuite eu l’occasion de jouer pendant plus de trente minutes avec un homme de plus après une expulsion dans le camp lancéen à la 61e minute. Mais le Petit Poucet a tenu bon jusqu’à ce que l’arbitre libère le Stade de Marignac.