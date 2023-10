Football: Fabio Grosso a-t-il trouvé sa taupe?

Mardi 24 octobre dernier, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais – lanterne rouge de Ligue 1 et en pleine crise – avait annulé une séance d'entraînement de son équipe prévue l'après-midi.

«Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut «le voir». Certains joueurs expérimentés m'ont même dit qu'il était parmi les entraîneurs les plus nuls qu'ils ont eus», avait ajouté l'ancien footballeur.

«Je n'ai jamais aimé faire du théâtre. J'ai parlé avec eux car il est sorti quelque chose que je n'ai pas aimé. Le vestiaire est très important, c'est le lieu où l'on construit notre avenir. Je crois que les joueurs l'ont bien compris, et on va aller vers l'avant.»

C'est l'absence du jeune espoir Rayan Cherki (20 ans), formé au club lyonnais, qui a fait lever les sourcils de nombreux internautes et suiveurs du club rhodanien

Très en vue depuis ses débuts en professionnel, l'attaquant peine à se montrer décisif depuis le début de la saison et n'a pas les faveurs de Grosso malgré d'excellentes performances avec l'équipe de France espoirs.

Rayan Cherki ne compte aucun but ni passe décisive cette saison avec Lyon.

Si Duje Caleta-Car et Ainsley Maintland-Niles n'ont pas non plus été convoqués par Grosso pour disputer cet «Olimpico», c'est une première pour Cherki cette saison.