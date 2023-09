Challenge League: Premier raté pour Sion contre Baden

Rebrasser le jeu et les hommes, il fallait bien que cela se produise une fois et c’est arrivé. Dans un onze de départ demeuré strictement identique depuis le coup d’envoi du championnat, Tholot a sorti Bua et Berdayes pour les remplacer par Kabacalman et Chipperfield. Au cours d’un premier quart d’heure de feu, on crut d’abord que Sion allait enflammer Tourbillon. Mais la frappe enroulée de Chouaref devait s’écraser sur la barre (4e) et Spycher dévier sur son poteau la reprise de Bouchlarhem (14e).