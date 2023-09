Fausse identité et crachat au visage: un pro risque gros

Alors, du haut de ses 22 ans, il a cherché du temps de jeu ailleurs. En l’occurrence dans une ligue amateur où les matches se disputent avec des équipes de six. Forcément, il n’avait pas le droit d’y participer, comme cela est stipulé dans son contrat professionnel.

Mais invité par un ami, il s’est quand même lancé. Sauf que pour ne pas être reconnu, il s’est enregistré sous une fausse identité, à savoir «Matko Milojevic». La supercherie a été révélée et les organisateurs lui auraient demandé de jouer sous sa véritable identité, explique le site Danslescoulisses.com .

Le joueur a cependant refusé, préférant ne pas participer au match qui suivait. Il a préféré assister à un autre match, que disputait l’un de ses amis. Et il a tout de même réussi à s’y distinguer. En effet, une échauffourée s’est formée lors de celui-ci et Miljevic aurait craché au visage d’un joueur, en plus de le frapper. Ce qui n’est pas passé inaperçu.