FOOTBALL: FC Saint-Blaise – Bâle devant la tribune la plus chère de Suisse

Le club de 2e ligue neuchâteloise veut faire de son 32e de finale de Coupe une fête. Pour la rendre possible (et rentable), 90 places ont été vendues au prix de 1000.- les deux.

C’est entre les arbres, un banc de touche et une tente à boissons que la tribune VIP a été érigée. Résultat: 90 places pour une recette de 45 000 francs. DR

Voilà, c’est le grand jour. Le FC Saint-Blaise accueille le FC Bâle, ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de Suisse (14h). Jamais le très joli stade des Fourches, sur les hauteurs de Neuchâtel, n’avait reçu un hôte si prestigieux; ni une foule aussi nombreuse. «Avec les 120 bénévoles et les 80 juniors présents, on devrait franchir la barre des 3000 personnes sur site», se réjouit Benjamin Jaggi, un président heureux.

Mais la fête a un coût (environ 80’000 francs), notamment lorsqu’il s’agit d’ériger un gradin de 26 mètres par 8 pour les quelque 800 supporters rhénans attendus. Alors un point de corner plus loin, on a construit une autre tribune pour l’occasion. La VIP, celle qui permet à l’événement d’être rentable: 90 places qui sont toutes parties au prix de 1000.- les deux. «J’ai de bonnes relations», sourit le dirigeant.

«J’avais envie de jouer ici, à la maison, quitte à bosser plus et gagner moins.» Benjamin Jaggi, président du FC Saint-Blaise

Même si le tubulaire a par nature peu de charme, elle est bien mignonne, cette petite tribune. Dans son dos, il y a les arbres et la buvette transformée en espace VIP. Face à elle, Chaumont, la forêt et ce merveilleux talus qui fera office de gradin naturel dimanche. Bucolique en diable, le décor a de la gueule et Benjamin Jaggi peut se féliciter de son choix.

800 Bâlois

«Cela aurait été plus avantageux et moins compliqué d’organiser ce match en ville, à la Maladière, mais je ne voulais pas de ça, explique le président neuchâtelois, qui met tout de même du beurre dans son budget annuel de 180’000 francs. J’avais envie de jouer ici, à la maison, quitte à bosser plus et gagner moins. Et si l’on excepte les 10% du village qui sont de toute façon contre le foot, les gens me remercient de ça. Leur enthousiasme est extraordinaire.»

Là où certains craignent les débordements possibles des supporters bâlois, qui n’ont pas tous bonne réputation, Benjamin Jaggi reste zen. «Beaucoup de monde s’inquiète, moi pas. Je suis persuadé que si nous faisons les choses de façon juste, tout ira bien.» L’idée consisterait plutôt, sous un soleil qui s’annonce très costaud et devant cette assistance record, à faire de ce dimanche 20 août un joyeux et inoubliable souvenir. Pour ça, il faudrait aussi que les choses ne se passent pas trop mal sur le terrain.

«Avec un peu de chance…»

Le FC Saint-Blaise, auteur d’un doublé Coupe neuchâteloise-championnat de 2e ligue le printemps dernier, n’est-il pas le favori incontestable face à ce FC Bâle qui nage en plein doute? «Je crois, oui, on peut le dire, se marre le président. La réponse se fera sur le terrain, j’espère qu’on n’en aura pas pris trois après 10 minutes - le match serait un peu plus long. Mais on est prêts physiquement, les gars ont envie et avec un peu de chance, si on a limité la casse au bout de 20-30 minutes et si on peut commencer à les faire douter… S’ils gambergent un peu, tout peut se passer, surtout dans ce petit chaudron.»