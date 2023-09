Alisha Lehmann et son club dérangées par leurs maillots inadaptés

Le problème ne concerne pas que l’équipe féminine d’Aston Villa. L’équipe masculine a elle aussi été confrontée à ce problème. Les «Vilans» ont ainsi déjà fait remarquer que leurs maillots absorbaient trop la sueur et se mettaient à coller au corps de manière très inconfortable. Dans le même temps, les couleurs grenat et bleu clair ont tendance à s’estomper. Du coup, les joueurs de Villa se sont habitués à changer de maillot à la mi-temps.

Jacqui Oatley a souligné sur les ondes de la BBC, à quel point ce maillot causait des problèmes aux joueuses. «Elles ont devant elles quatre matches diffusés en direct à la télévision. Normalement, elles devraient se réjouir et attendre ces échéances avec impatience. Mais elles ont peur, car elles se rendent compte de ce à quoi elles ressembleront dans ces maillots mouillés et collants, et cela pour d’évidentes raisons (d’apparence physique ou de transparence).»

Le club d’Aston Villa, conscient de la gêne que cela procure, aurait évoqué ce problème avec la marque Castore. Il lui aurait demandé de trouver une solution à ce problème aussi vite que possible. En attendant, c’est bel et bien avec des maillots qui deviennent collants et trop serrés au fil des minutes qu’Alisha Lehmann et Aston Villa commenceront leur championnat, dimanche