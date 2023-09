Football: Galtier, ex-coach du PSG, sort du silence

«J’ai fait en sorte de ne retenir que les bons souvenirs et il y a eu beaucoup de bons à Paris, dont la conquête de ce 11e titre de champion, en étant premier de la première à la dernière journée», explique notamment l’ancien coach de Nice, qui a dû faire face à une enquête préliminaire à partir de mi-avril, accusé d’avoir tenu des propos à caractère raciste et islamophobe sur la Côte d’Azur en 2022/2023. «C’est faux, archi faux. Les gens du football me connaissent, les joueurs me connaissent, les dirigeants me connaissent. On sait qui je suis.»