Football: Gérone, ce surprenant leader de Liga qui cartonne

Tout semble sourire aux joueurs de Gérone depuis le début de la saison. AFP

C'est la belle surprise de ce début de saison en Espagne. Après quasiment un tiers du championnat, ce n'est ni le Real Madrid, ni le Barça ni l'Atlético qui trône en tête de la Liga, mais bel et bien le Girona FC, vainqueur d'Osasuna ce samedi (4-2).

Située non loin de la frontière française, à mi-chemin entre Perpignan et Barcelone, Gérone a découvert l'élite du football espagnol pour la première fois en 2017, avant de retomber en deuxième division deux ans plus tard. Racheté par le City Football Group au moment de sa première promotion, Gérone a rapidement rebondi pour retrouver la Liga en 2022.

Ce petit club catalan, présidé par Pere Guardiola, le frère de Pep (les deux sont en fait actionnaires), a réalisé un exercice 2022/2023 convaincant. Dixième, il est même passé proche d'une place européenne.

Avec un effectif largement remanié durant l'intersaison, on aurait pu penser que la deuxième année allait s'avérer plus compliquée. Que nenni. Après 12 matches, Gérone pointe en tête du classement avec 10 victoires, 1 nul et 1 défaite. Seuls le Real, le Barça et l'Atlético peuvent se targuer d'avoir déjà affiché un tel bilan dans l'histoire du championnat espagnol.

Le recrutement intelligent réalisé pendant l'été en est la cause. Gérone a ainsi opté pour un mélange de jeunes joueurs et d'autres plus expérimentés. Dans la première catégorie, citons la pépite brésilienne Savinho (19 ans), prêté par Troyes, un autre membre du City Group, ou encore Pablo Torre et Eric Garcia, en provenance du Barça.

Le jeune et talentueux Savinho compte déjà 4 buts et 4 passes décisives cette saison. AFP

En défense, Santiago Bueno, parti à Wolverhampton pour 12 millions de CHF a été remplacé par le vétéran néerlandais Daley Blind, libre de tout contrat après sa pige au Bayern Munich au printemps. Orphelins de leur meilleur buteur Taty Castellanos (fin de prêt du New York City FC, autre club de la galaxie City, et vendu à la Lazio), les Catalans sont allés chercher l'Ukrainien Artem Dovbyk au Dnipro, déjà auteur de 6 buts en championnat.

Avec une identité de jeu claire et alléchante, Gérone est aujourd'hui la meilleure attaque de Liga avec 29 buts inscrits. Tout semble réussir à l'équipe entraînée par Michel (à ne pas confondre avec son homonyme qui n'avait pas laissé un souvenir impérissable à l'OM).

L'entraîneur de Gérone, Miguel Angel Sanchez Muñoz, ou Michel. AFP

Le début de saison rêvé des pensionnaires du stade Montilivi mérite toutefois d'être un peu nuancé. Les Catalans ont en effet profité d'un calendrier favorable. Ils n'ont affronté que trois équipes de la première partie du classement, et un seul véritable favori, le Real Madrid, contre lequel ils se sont sèchement inclinés 3-0 à domicile.