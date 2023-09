Football: Granit Xhaka en tête de Bundesliga

Le Bayer Leverkusen a poursuivi son excellent début de saison en s’imposant contre Heidenheim, promu et novice en Bundesliga, 4 à 1 et rejoint le Bayern Munich en tête du classement du championnat d’Allemagne au soir de la 5e journée.

Les deux équipes totalisent 13 points sur 15 possibles, mais le Bayern, grâce à sa démonstration offensive et au triplé de Harry Kane samedi après-midi à domicile contre Bochum (7-0), s’empare pour la première fois du fauteuil de leader, anecdotique après seulement cinq matches, grâce à une meilleure différence de buts (+14 contre +11).

Le Bayer Leverkusen réalise le meilleur début de saison de son histoire avec quatre victoires et un match nul, comme en 2009 et 1986. Il suit aussi le rythme du Bayern, neuf jours après avoir arraché le match nul à l’Allianz Arena (2-2).

Ultra-dominateurs dimanche face à Heidenheim, les coéquipiers de Lukas Hradecky ont rapidement ouvert le score par Victor Boniface à la 9e minute. Si les coéquipiers de Granit Xhaka ont pioché dans l’efficacité devant le but, et se sont fait surprendre par Eren Dinkci (58e), contre le cours du jeu pour le premier tir cadré de Heidenheim, les hommes de Xabi Alonso n’ont pas paniqué. Ils ont repris l’avantage au score par Lucas Hofmann cinq minutes plus tard, idéalement lancé dans le cœur de la défense de Heidenheim par Exequiel Palacios, qui avait déjà délivré la passe décisive à Boniface pour l’ouverture du score.