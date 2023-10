Football: Grasshopper bientôt aux mains de Will Ferrell et Magic Johnson?

Will Ferrell, ici en train d'assister à un match de NHL des Kings de Los Angeles, fait partie des investisseurs du LAFC.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la rumeur d'un retrait des propriétaires chinois grandit du côté de Grasshopper. À la tête du club zurichois depuis 2020, Jenny Wang, l'épouse du milliardaire Guo Guangchang, fondateur du conglomérat chinois Fosun, et ses associés seraient prêts à passer la main.

Selon l'agence de presse américaine Bloomberg, le Los Angeles FC serait intéressé et des premières discussions auraient eu lieu entre les deux parties. Un accord n'est toutefois pas encore garanti, les propriétaires chinois essayant d'attirer d'autres investisseurs. Contacté par notre rédaction alémanique de «20 Minuten», Grasshopper n'a pas souhaité commenter.

Les trois principaux dirigeants du club de Major League Soccer (MLS) sont Bennett Rosenthal, Peter Beck – cofondateur de Riot Games, l'éditeur du jeu vidéo à succès League of Legends – et Peter Gruber, co-directeur des Golden State Warriors en NBA.

Mais de nombreuses personnalités du monde du sport et du divertissement figurent aussi au capital du club de MLS. Parmi elles, l'acteur américain Will Ferrell, connu pour ses rôles dans les films «Anchorman», «Elf» ou plus récemment «Barbie», dans lequel il incarnait le PDG du fabricant de jouets Mattel.