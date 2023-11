Football: Guardiola: «A l'aller à Berne, on a eu un peu de peine»

L'Ibère sur l'estrade. AFP

Quand on se retrouve devant les médias deux fois par semaine, pas facile de se renouveler et d'être toujours pertinent. En prime, la presse anglaise aimant faire monter la sauce dès que la moindre petite phrase sort du cadre, Pep Guardiola se garde bien de lui donner du grain à moudre. Voici tout de même les thèmes qu'il a balayés lundi.

Pourquoi City est si fort «at home»?

Franchement, on ne perd pas de temps à essayer de comprendre pourquoi on est si forts à l'Etihad. On pense surtout au prochain match à chaque fois et comment réussir à le gagner. On est juste confortables chez nous, devant nos fans et dans de grands vestiaires comme les nôtres. Ces dernières années, nous avons toujours été en position de force sur notre terrain. Pour le coup, ça nous a permis d'emmagasiner pas mal de confiance pour gagner et gagner encore. Ne pas avoir encore perdu ou concédé de nul ici cette saison, c'est assez exceptionnel.

L'imposant défenseur croate. AFP

Son avis sur la recrue Gvardiol, recrue à 90 millions

On savait déjà que c'était un homme exceptionnel. Sur le terrain, il peut jouer dans l'axe ou sur un côté, c'est égal. Josko peut évoluer aussi bien offensivement que défensivement, il a l'esprit ouvert et s'adapte à ce qu'on lui demande de faire. Je suis content, parce qu'il est aussi apparu qu'il est un incroyable professionnel, avec déjà pas mal d'expérience à seulement 21 ans. Il a joué en Champions League, une Coupe du monde... Il a aussi gagné deux Coupes en Allemagne et est un international régulier. C'est fort, à son âge!

Sur la constance de City en Champions League

C'est assez phénoménal, je trouve. Mardi, on sera déjà en position de nous qualifier pour avoir le droit de jouer en février les matches à élimination directe... Que ce soit sous la houlette de Pellegrini ou celle de Mancini, le club a toujours passé cet écueil du 1er tour. Rien que le fait d'être en 8es de finale, c'est déjà un succès. Mais on essaie de se calmer un peu, parce qu'à l'aller à Berne, on a eu un peu de peine après qu'ils ont égalisé. Chaque fois qu'on leur a laissé le ballon, ils ont bien contre-attaqué. Les Suisses ont construit une relation intéressante entre leur collectif et leurs attaquants. J'espère qu'on pourra finir le travail.

L'ambiance dans le vestiaire

Honnêtement, je pense que cette année il y a une des meilleures ambiances que jamais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une aussi belle brochette de superpersonnes. Il y a quelques remplaçants qui sont un peu malheureux, et c'est compréhensible, mais sinon tout se passe bien. J'adore ces gamins. Si on va faire tourner en Champions League si on se qualifie mardi soir? Non, parce qu'on veut aussi finir premier de la poule. Parce que c'est bien mieux. Mais une chose à la fois. D'abord les Young Boys, ensuite Chelsea... Si on ne passe pas contre les Suisses, on aura deux autres occasions de le faire.

La «révélation» à plus de 60 millions. AFP

La révélation Doku ailier droit, c'est du long terme?

Non, ce n'est pas ce que je prévois. Il peut le faire, comme Raheem Sterling ou Leroy Sané l'avaient fait avant lui. Mais quand il joue à gauche, Jérémy, c'est «Wow»! Il n'a que 21 ans et il a de ces qualités... Il peut les utiliser des deux côtés et je me réjouis de voir ce qu'il va devenir ces prochaines années, s’il peut se développer, franchir des marches et devenir encore un meilleur joueur. Il y a des centaines de millions de matches à jouer, et Jérémy ne peut pas les faire tous. On essaie de mettre en place une certaine rotation, comme je l'ai toujours fait. Comme ça mes joueurs sont obligés d'être bons.

À propos des Young Boys

C'est difficile de se tromper dans ce genre de matches de Champions League, parce qu'on retrouve les mêmes adversaires. Ça a été parfois compliqué là-bas avec leur terrain synthétique, mais pour eux aussi. Les Suisses m'ont fait une bonne impression. J'ai beaucoup de respect pour les Young Boys. Mais on a une chance de se qualifier prématurément et on se doit de la saisir. J'espère que mardi on rentrera sur le terrain avec le niveau d'énergie juste. Normalement, à la maison, on a un bon état d'esprit et la tonalité juste. On devra peut-être être patient... En général, YB arrive bien à se connecter avec ses attaquants. Leurs buteurs sont grands et c'est compliqué au duel. On va devoir s'adapter encore une fois à ça et jouer de la façon que l'on sait. Tout en n'oubliant pas d'être agressifs dans le dernier tiers du terrain. Je n'ai pas regardé le dernier des Bernois, mais je le ferai en matinée, mardi. Vous savez, j'ai pas mal de travail avec ce club.