Football: Haaland et Bonmati élus meilleurs joueurs UEFA de l'année

Erling Haaland et Aitana Bonmati ont réalisé une saison 2022-2023 de haute facture.

Le Norvégien Erling Haaland et l'Espagnole Aitana Bonmati ont vu leur saison récompensée par le titre de meilleur joueur et meilleure joueuse UEFA de l'année.

Le No 9 de Manchester City, qui reçoit cette distinction pour la première fois de sa carrière, a réalisé une saison exceptionnelle avec son club, qui s'est offert un triplé historique Coupe/Championnat/Ligue des champions. Avec ses 52 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison avec City, dont 39 en Premier League (un record), le Mancunien de 23 ans a été préféré à son coéquipier belge Kevin De Bruyne et à l'Argentin Lionel Messi (Inter Miami), vainqueur du Mondial 2022 au Qatar.

Récompensée par le prix féminin, Aitana Bonmati a elle aussi brillé la saison dernière avec le FC Barcelone, club avec lequel elle a remporté le championnat espagnol et surtout la Ligue des champions (en étant élue meilleure joueuse), pour la deuxième fois de l'histoire du club catalan. La Blaugrana a ensuite conclu sa saison de la plus belle des manières lors de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, qu'elle a remporté avec l'Espagne en ayant été nommée, à nouveau, meilleure joueuse de la compétition.