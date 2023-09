Football: Haaland et City sur un nuage, Chelsea dans le dur

Manchester City a poursuivi son bonhomme de chemin contre Fulham (5-1) avec un triplé d’Erling Haaland, samedi en championnat, avec une sérénité et une constance que peut lui envier Chelsea, battu 1-0 à domicile par Notthingham et déjà décroché au classement.

Le duo Alvarez/Haaland montre la voie

La lumière est venue de Julian Alvarez (31e), Nathan Aké (45e+5) et surtout d’un triplé d’Erling Haaland (58e, 70e, 90e+5). L’attaquant norvégien est désormais crédité en Premier League de six buts en quatre rencontres, dans la lignée de ses performances supersoniques de l’an dernier.

Chelsea coule à domicile

Dans le jeu, les «Blues» de Mauricio Pochettino offrent des séquences attrayantes, des transitions rapides et des gestes techniques délicieux. Mais la mécanique bien huilée tombe en panne lorsqu’il s’agit de marquer. Le grand loupé de Nicolas Jackson à la 83e minute (une reprise qui s’envole au-dessus du but) a résumé le samedi raté de Chelsea.

En début d’après-midi, Sheffield et Everton (2-2) ont obtenu l’un contre l’autre leur premier point de la saison. Le gardien d’Everton, Jordan Pickford, a été malheureux avant la pause sur un but gag (le ballon heurte les montants et rebondit sur son dos), son premier «csc» en 252 matches de Premier League, puis héroïque sur un double arrêt à la 99e minute. Brentford et Bournemouth se sont quittés sur le même score.