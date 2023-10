Football: Haaland guide City vers la victoire dans le derby de Manchester

Erling Haaland a marqué de son empreinte le derby de Manchester, dimanche à Old Trafford. AFP

Manchester City a marché sur Manchester United à Old Trafford (3-0) grâce à Erling Haaland, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, dimanche en clôture de la 10e journée de Premier League. Les Skyblues conservent ainsi leur place sur le podium devant Liverpool.

Les Reds ont, eux, surmonté le contexte pesant autour de leur ailier Luis Diaz, dont les parents ont été enlevés en Colombie, pour dominer sans forcer Nottingham Forest (3-0) et rester devant Aston Villa, facile vainqueur du promu Luton (3-1).

Derby à sens unique

Manchester City (3e, 24 points) avait la pression avant d'aller défier son voisin mal en point, puisque le leader Tottenham (26 points) et son dauphin Arsenal (24 points) s'étaient tous deux imposés plus tôt dans le week-end. Mais les champions en titre ont une armée puissante autour de Haaland et ils ont tourmenté des Red Devils trop tendres, déclassés au 8e rang de la Premier League. Et sans les arrêts d'André Onana, la claque aurait été encore plus grande.

Haaland a d'abord converti un penalty obtenu après une faute de Rasmus Hojlund sur Rodri (26e, 1-0), avant de reprendre un centre de Bernardo Silva, seul de la tête au second poteau (49e, 2-0). Il a complété sa partition avec une passe décisive pour Phil Foden (80e, 3-0).

L'ancien avant-centre de Dortmund caracole en tête du classement des meilleurs buteurs avec 11 réalisations en 10 matches, dans la lignée de la saison dernière (36 buts en 35 matches). C'est trois unités de plus que Son Heung-min et Mohamed Salah, les attaquants de Tottenham et Liverpool.

Liverpool gagne pour Luis Diaz

Les supporters de Liverpool ont été comblés cette semaine avec la balade 5-1 contre Toulouse jeudi en Europa League, suivie trois jours après par une partie maîtrisée - cette fois avec les cadres habituels - contre Nottingham (3-0).

Il n'y avait dimanche qu'un grand absent dans les rangs des Reds: Luis Diaz, dans l'angoisse après l'enlèvement dont ont été victimes ses parents en Colombie. Sa mère a été libérée par la police, mais les autorités sont toujours à la recherche de son père.

Le Portugais Diogo Jota - sa doublure au poste d'ailier gauche - a ouvert le festival (31e) et brandi le maillot floqué du No 7 pour lui afficher son soutien. «C'est inimaginable de penser qu'une telle situation puisse se produire. Nous pouvons juste le soutenir et lui montrer que nous sommes avec lui», a commenté le Portugais, rejoint au tableau d'affichage par Darwin Nunez (35e) et Salah (77e).

L'équipe de Jürgen Klopp compte désormais sept victoires et 23 points au total, un de moins qu'Arsenal (2e, 24 points) et trois de moins que Tottenham (1er, 26 points). Manchester City (5e, 21 points) peut toutefois éjecter Liverpool du podium en cas de victoire dans le derby contre Manchester United à Old Trafford.

Aston Villa enchaîne aussi

Un point derrière Liverpool, Aston Villa a prolongé son très bon début de saison en prenant le meilleur sur le promu Luton (3-1). Les Villans, entraînés par Unai Emery, s'enracinent dans le peloton de tête (5e) avec un groupe de qualité, sans superstar mais avec la co-meilleure attaque du championnat (26 buts), à égalité avec Newcastle.

Brighton, tenu en échec par Fulham (1-1), plafonne de son côté à la 7e place après cette quatrième rencontre sans gagner.

West Ham peine également. Battus 0-1 par Everton à domicile, les Hammers enchaînent une troisième rencontre d'affilée sans victoire en championnat. Ils occupent la 9e place, avec un point de plus que Brentford (10e), vainqueur samedi de Chelsea (11e). Les Blues d'Everton, endeuillés lundi par le décès de leur président Bill Kenwright à l'âge de 78 ans, grimpent eux à la 15e place, avec cinq points d'avance sur le premier relégable Luton, grâce à un but de Dominic Calvert-Lewin.