Football: Hakan Yakin s'engage avec Istanbulspor

L'ancienne star du FC Bâle et très éphémère joueur du PSG, Hakan Yakin a fait ses classes dans le coaching à Zoug il y a 10 ans, puis comme entraîneur des jeunes du FC St-Gall. Il a ensuite gradé et été l'assistant coach des premières équipes de GC et de Schaffhouse, avant de prendre en mains la «une» schaffhousoise à deux reprises et sans grande réussite.