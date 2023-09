Football: «Humilié», Bonucci va poursuivre en justice la Juventus

L’international italien Leonardo Bonucci va poursuivre en justice la Juventus, son club de 2010 à 2017 et de 2018 à 2023, pour préjudice moral et professionnel, a-t-il expliqué jeudi au groupe audiovisuel Mediaset.

«J’ai décidé après beaucoup de souffrance d’avoir recours à la voie judiciaire contre la Juventus, j’ai lu et entendu tant de choses fausses venant du club et de l’entraîneur», a expliqué Bonucci qui a rejoint dans les dernières heures du mercato estival le club allemand de l’Union Berlin.

Selon Bonucci, il a fallu attendre le 13 juillet dernier pour qu’il soit fixé sur son sort: «Giuntoli (le directeur sportif) et Manna (son bras droit) sont venus chez moi pour me dire que je ne faisais plus partie du groupe et que ma présence faisait obstacle au développement de l’équipe».