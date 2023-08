Incidents à Carouge: «Ils ont frappé tout ce qui passait à proximité»

Un homme cagoulé retourne dans son parcage. Bastien Gallay

«Dégoûté!» Jack* était tranquillement en train de boire quelques bières au terme de la partie de Coupe de Suisse entre Etoile Carouge et le FC Sion (1-3), vendredi soir, quand il a été choqué par ce qu'il a remarqué de la part des «supporters» valaisans. Pourtant, ce Genevois à la cinquantaine bien tassée en a vu d'autres, lui qui a fait partie des ultras genevois par le passé et qui a aussi connu quelques chaudes nuits dans divers stades en Suisse.

«En fin de match, je discutais en bas des tribunes et c'était parti, explique-t-il encore énervé par les événements de la veille. Les Valaisans sont passés au-dessus du grillage et ils ont chargé dans une tribune où il n'y avait quasiment que des familles. Personne ne portait de couleurs, de maillot ou d'écharpe. Il n'y a même pas de fan-club à Carouge! Il y avait peut-être quelques gamins, des juniors, avec le training du club...».

Personne non plus avec du Grenat ou de quoi attiser la colère des Valaisans, d'après notre interlocuteur. Le «no man’s land» d’une quinzaine de mètres n’a pas servi à grand-chose. Le personnel de sécurité non plus, qui semble plutôt avoir détalé alors qu’il avait été renforcé pour l’occasion… Pour Jack*, les visiteurs sont juste venus pour casser. «La preuve, les Sédunois ont craqué des torches en début de match. Alors qu'il y a un code d'honneur qui dit qu'il ne faut jamais faire ça en Coupe de Suisse, car ce sont toujours les clubs hôtes qui reçoivent les amendes!»

Avec un extincteur… Bastien Gallay

«Ils sont arrivés cagoulés et ils ont tapé au hasard, a continué Jack*. Ils ont frappé tout ce qui passait à proximité. J'en ai vu trois s'acharner sur un type déjà au sol, un vieux de 60 ans a pris un coup de pied dans la gueule et le fils d'un pote a été heurté par une barre de fer à une épaule! Ça fait plus de quarante ans que je vais voir des matches de football et je n'avais jamais vécu un truc pareil.» Heureusement, pas de grosse blessure au final et simplement trois personnes conduites au poste pour des contrôles d’identité.

«Il y avait 5 ou 6 «sécus» et ils n'ont rien fait. Après, la police est arrivée et eux ne prennent pas le moindre risque, a-t-il enchaîné. Entretemps, des joueurs de Sion se sont interposés et il y avait le grand 2 (ndlr: Joël Schmied?), là. Lui il a porté ses c***!» Ce qui a choqué le plus Jack*? «Ils étaient tous balaises et équipés. Ils attendaient juste un déclencheur, qu'il y ait plus de fans de Servette ou je ne sais pas quoi... Ils sont vraiment venus juste pour ça!»