Greenwood pourrait jouer avec la Jamaïque

Pour mémoire, Mason Greenwood (22 ans) a été suspendu par Manchester United en janvier 2022. Le joueur avait été accusé de tentative de viol et d’agression en octobre 2021, mais les charges retenues contre lui ont été abandonnées en février 2022. Depuis, l’international anglais a quitté la Premier League et rebondi dans le championnat espagnol au sein du club de Getafe. Dimanche, il a d’ailleurs marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.