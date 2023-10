FIFA: Infantino en pensée avec les Israéliens et les Palestiniens

Gianni Infantino et la FIFA en appellent à la paix.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a présenté les condoléances de l’instance aux présidents des Fédérations de football palestinienne et israélienne dans une lettre envoyée vendredi, en réaction au conflit sanglant entre Israël et Gaza.

«La FIFA se joint aux appels à une fin immédiate des hostilités et pour l’apaisement immédiat des souffrances des peuples israélien et palestinien», ajoute-t-il dans ce courrier adressé à Moshe Shino Zuares, président de la Fédération israélienne, et Jibril Rajoub, son homologue palestinien.