Football: Inka Grings: «Nous avons un plan pour embêter l’Espagne»

Même si la prestation globale contre la Squadra azzurra s’est avérée encourageante, le bilan global de 2023, une seule victoire en onze rencontres, reste insuffisant. Le secteur offensif peine à trouver ses marques, avec une seule réussite lors des quatre derniers matches. Pour ne rien arranger, la ligne d’attaque helvétique doit composer avec les absences de Ramona Bachmann, qui s’est blessée face à l’Italie, d’Ana-Maria Crnogorcevic, non convoquée, et de Svenja Fölmli, qui vient de reprendre la compétition .

Se montrer agressives

Mais il en faut plus pour ébranler la confiance de la sélectionneuse nationale. Sans dévoiler ses cartes, Inka Grings promet: «Nous avons un plan pour tenter d’embêter l’Espagne le plus longtemps possible. Et il y aura certainement des surprises dans l’alignement.» Suffisant pour créer l’exploit?