Football: Jackpot! Young Boys retrouve la Champions League

La Suisse peut compter sur Young Boys. Le drapeau rouge à croix blanche sera représenté en Ligue des champions cette saison. Les Bernois ont effacé leur échec de l’année dernière en play-off face à Anderlecht en écrasant cette fois le Maccabi Haïfa. 0-0 en Israël à l’aller , 3-0 dans la chaude ambiance de la capitale mardi. YB peut commencer à rêver des affiches royales qui lui seront proposées cet automne. Tout en se réjouissant d’ores et déjà de voir son compte s’alourdir d’une quinzaine de millions de francs.

Mais qu’a bien pu glisser Raphaël Wicky à l’oreille de Meschack Elia? Les mots les plus chers de sa vie? L’entraîneur de Young Boys a fait venir à lui son vif attaquant pour ce qui ressemblait à un réajustement tactique. Moins de dix minutes plus tard, les Bernois avaient marqué deux fois et s’étaient ouverts une autoroute en direction de la Ligue des champions. Deux fois, l’avant-dernier joueur à avoir touché le ballon s’est appelé Meschack Elia.