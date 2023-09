Football: Jérôme Boateng va être rejugé pour violences conjugales

La justice allemande a annulé ce jeudi, la condamnation de l'ex-international allemand, Jérôme Boateng, pour violences envers son ex-compagne, et ordonné une nouvelle procédure pour les mêmes faits remontant à 2018.

La plus haute instance judiciaire de Bavière a accédé aux demandes en révision des trois parties et annulé la condamnation du joueur à une amende de 1,2 million d'euros, prononcée en appel en novembre 2022. Des vices de procédure ont été invoqués et un nouveau procès aura lieu à une date encore inconnue.