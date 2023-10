João Cancelo s'énerve contre des jeunes fans puis se justifie

La séquence fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis deux jours en Espagne. João Cancelo a décidé de s'expliquer. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux et plusieurs médias espagnols, on voit l'international portugais du FC Barcelone, passablement irrité par des fans qui l'attendent à la sortie du centre d'entraînement du club blaugrana.

Au volant de son véhicule, le joueur prêté par Manchester City s'arrête à leur hauteur et ne cache pas son agacement: «Vous êtes embêtants les gars, mon dieu. Vous êtes là tous les jours!», avant de se prêter à l'exercice des photos et des signatures, en faisant la grimace et en leur demandant d'être rapides, d'un geste de la main.