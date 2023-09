Football: Jordan Henderson est «désolé» d’avoir blessé la communauté LGBT+ 

Jordan Henderson, ancien capitaine de Liverpool et fervent défenseur des droits des homosexuels, s’est excusé d’avoir peiné la communauté LGBT+ par son transfert en Arabie saoudite.

«Il peut y avoir beaucoup de critiques, de choses négatives à mon propos, et c’est difficile à supporter, déclare-t-il dans cette interview. Que des gens me critiquent et disent que je leur ai tourné le dos, cela m’a vraiment, vraiment blessé.»