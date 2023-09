Football: Jude Bellingham a encore joué les sauveurs pour le Real Madrid

Pas d’attaquant de pointe? Pas de problème! Jude Bellingham, la recrue star de l’été madrilène, a sorti son club d’un mauvais pas, en marquant le seul but de la partie à la 94 e minute de jeu, alors que ses coéquipiers avaient longtemps tout raté mercredi soir. L’Anglais a inscrit son 6 e but en six matches sous ses nouvelles couleurs et a évité une grosse bronca à ses coéquipiers, en grand manque de réussite jusqu’ici.

Urs Fischer a cru pendant 93 minutes réussir à écrire l’histoire du football suisse en devenant le premier entraîneur de son pays à réussir à chiper un point à la «Maison Blanche», le plus grand club de football du monde, dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Christian Gross, avec Grasshopper (02 et 0-2 en 1995), et Bernard Challandes, aux commandes de Zurich (0-1 et 2-5 en 2009), s’y étaient aussi cassé les dents avant lui. Le mage berlinois n’a donc pas réussi à le faire de justesse. Si Madrid a marqué au moins une fois à domicile lors de 68 de ses 69 derniers matches de C1, c’est tout sauf un hasard. Ça finit toujours par tomber…