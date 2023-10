Football: Jürgen Klopp prodigue des louanges à Mohamed Salah

L'international égyptien (31 ans), entré en jeu lors de la rencontre de Ligue Europa face à Toulouse jeudi (5-1), a inscrit son 43e but en compétition européenne avec Liverpool, dépassant le précédent record de 42 réalisations établi par Thierry Henry avec Arsenal.

Klopp a décrit un joueur en pleine maturité, au jeu plus équilibré, qui possède toujours les attributs physiques nécessaires pour rivaliser avec n'importe qui. «En dehors du terrain, il se comporte comme un adulte, mais c'est encore un jeune joueur, a déclaré Klopp. Il est en pleine forme. Je pense que si on le scanne, la majorité des os ont probablement 19 ou 20 ans, parce qu'il est toujours en bonne forme.»

Joueur de «classe mondiale»

«Il a une compréhension du jeu que nous essayons de transmettre aux jeunes joueurs. Ils en savent tous beaucoup sur le football lorsqu'ils terminent leur carrière à 35 ans, mais plus vous obtenez ces informations tôt, plus elles sont utiles», a-t-il ajouté. «Mo (ndlr: Salah) apprécie beaucoup mieux les espaces, il sait comment les joueurs réagissent face à lui et s'il ne peut pas marquer, il est toujours une menace pour nous», a aussi dit Klopp.