Europa League: A Rome, Kutesa veut marquer pour Servette

Le club, le stade, le complexe sportif qui l’accueille, la renommée des adversaires et de leur entraîneur, un certain José Mourinho: ici, à Rome, tout est plus grand, plus imposant, plus colossal. Et c’est bien tout cela qui a dû saisir les Servettiens mercredi soir au moment de prendre leurs marques dans ce Stadio Olimpico où ils joueront jeudi soir leur deuxième match dans le groupe G de l’Europa League.