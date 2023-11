Football: L'AC Milan se saborde à Lecce et stagne en Serie A

Olivier Giroud a inscrit son 7e but de la saison en championnat, avant de se faire expulser en fin de match.

Quatre jours après son succès en Ligue des champions face au PSG à San Siro (2-1), l'AC Milan n'a pas confirmé en concédant le nul à Lecce (2-2), samedi lors de la 12e journée de Serie A, après avoir mené 2-0. Les Rossoneri n'ont plus gagné en championnat depuis début octobre. L'équipe de Stefano Pioli, 3e, pourrait perdre sa place si Naples bat Empoli dimanche. Lecce, qui a cru à la victoire en fin de match (but annulé), est 13e.

Mais comme en Ligue des champions cette semaine, Milan a pu compter sur son buteur Olivier Giroud. Auteur du deuxième but contre les Parisiens, le Français a récidivé en reprenant un centre de son compatriote Theo Hernandez, cette fois de la cuisse gauche et non de la tête (28e). Tijani Reijnders a doublé la mise à la 35e d'une frappe à ras de terre entre les jambes du gardien adverse.