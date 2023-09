Football: L'Ajax en crise, ses supporters pètent les plombs

Le choc du championnat des Pays-Bas entre l’Ajax et Feyenoord a été arrêté définitivement après un peu moins d’une heure de jeu dimanche à Amsterdam en raison de jets de fumigènes sur la pelouse, avant que des incidents se produisent en dehors du stade.

Des incidents ont ensuite éclaté en dehors du stade, forçant la police antiémeute à intervenir avec une brigade à cheval et des auto-pompes. La porte d’entrée principale du stade Johan-Cruyff a été saccagée, selon la police. «Cela n’a rien à voir avec le football. Vous jouez avec la sécurité des joueurs, des autres supporters et de vous-mêmes. Honte à vous», a indiqué sur X (ex-Twitter) la ministre de la Justice, Dilan Yesilgoz-Zegerius.

Du jamais vu en 123 ans

Avant le match, le club le plus titré des Pays-Bas ne comptait que cinq points après quatre rencontres et occupait la 13e place, tandis que le champion en titre, le Feyenoord, en possédait 11 après cinq matches et figurait à la quatrième place du classement dominé par le PSV.