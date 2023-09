Football: L'Angleterre lâche ses premiers points sur la route de l’Euro 2024

L'Angleterre a perdu ses premiers points sur la route des qualifications à l'Euro 2024, samedi, contre une équipe d'Ukraine (1-1) soutenue par une marée jaune et bleue à Wroclaw, en Pologne. Les vice-champions d'Europe en titre restent en tête du groupe C avec 13 points, soit 6 de plus que l'Ukraine qui compte un match de moins, et largement devant l'Italie qui dispute seulement sa troisième rencontre qualificative en soirée contre la Macédoine du Nord.