Football: L'Angleterre verra l'Euro 2024, l'Italie en grand danger

Les deux artistes se félicitent. AFP

La sélection anglaise semble toujours plus armée pour enfin gagner un titre majeur l'été prochain en Allemagne. Mardi, à Wembley, ses deux principales stars Harry Kane et Jude Bellingham ont brillé et permis aux «Three Lions» de prendre leur revanche sur le même terrain qui avait vu la Squadra Azzura lui chiper le titre continental aux tirs au but en 2021.

St-Marin a marqué un but! Un an que ce n'était pas arrivé et encore, c'était contre Ste-Lucie, un état insulaire de l'est des Caraïbes et 166e au classement FIFA. Face à une équipe européenne, il faut remonter au 25 mars 2022 et une réussite contre la Lituanie (1-2)... Pire, le dernier goal saint-marinais lors d'un match «qui compte» avait été observé il y a deux ans, lors d'une défaite 7-1 contre la Pologne. Ce mardi, St-Marin a retrouvé le chemin des filets et pas contre n'importe qui ni n'importe comment: une égalisation face au Danemark, 18e nation mondiale! Les joueurs de la petite Principauté n'ont toutefois pu croire à l'exploit que 9 minutes, le temps pour Poulsen de remettre les Danois devant (70e) au tableau d'affichage. Simon Kjær et ses coéquipiers ont malgré tout fait la bonne opération de la soirée dans la poule H, aux côtés de la Slovénie, gagnante en Irlande du Nord (0-1). Ces deux équipes devraient tranquillement assurer leur ticket pour le championnat d'Europe en Allemagne au mois de novembre.

Scamacca (15e) avait certes ouvert le score de près, après un quart d'heure de jeu et sur la 1re incursion transalpine en territoire adverse. Mais derrière, la réponse n'a pas tardé à venir. Bellingham a d'abord été chercher un penalty, transformé par Kane (32e). Le milieu du Real a ensuite remonté tout le terrain ou presque balle au pied, avant de servir Marcus Rashford. L'ailier de Manchester United a donné l'avantage aux siens d'une frappe limpide, au milieu de 4 défenseurs médusés (57e).

Le sort de cette rencontre, d'abord emballante puis largement dominée par les Anglais, a été scellé par l'inévitable Kane, dont les statistiques commencent à donner le tournis. Celui qui a marqué 8 fois en 7 matches de Bundesliga avec le Bayern Munich (plus 4 passes décisives...) en est à 7 goals en 6 matches lors de ces qualifications pour l'Euro. Il compte désormais 61 réussites en sélection, soit 8 réalisations de plus que son second, Wayne Rooney, qui entraîne Birmingham City depuis quelques jours.

Les stats de Kane sont incroyables. AFP