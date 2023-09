Football: Le Barça étrille le Bétis Séville et prend la tête de la Liga

João Cancelo (au premier plan) a inscrit son premier but avec le Barça. AFP

Porté notamment par ses recrues de dernière minute João Félix et João Cancelo, le FC Barcelone a étrillé le Betis Séville (5-0) samedi pour s'offir une quatrième victoire consécutive en Liga et prendre la tête du classement. Prêté par l'Atlético Madrid, João Félix a été décisif pour sa première titularisation avec le Barça, «le club de ses rêves», ouvrant d'abord le score en deux temps (25e) puis laissant filer le ballon entre ses jambes pour Lewandowski (32e).

Efficaces, les Catalans ont creusé un peu plus l'écart au retour des vestiaires grâce à Ferran Torres sur coup franc (62e) et Raphinha (66e), qui venait de rentrer en jeu. João Cancelo, arrivé lui aussi dans les dernières minutes du mercato et omniprésent depuis le début de la rencontre, a réalisé un petit numéro sur son côté droit pour marquer le cinquième but (81e).

Avec ce quatrième succès en cinq journées, et la prestation la plus convaincainte depuis le début de saison, les hommes de Xavi prennent la tête du championnat devant le Real Madrid, qui accueille la Real Sociedad dimanche (21 heures). Ils préparent également de la meilleure des manières leurs débuts en Ligue des champions mardi face à Anvers.

L'Atlético Madrid coule

Plus tôt dans la journée, l'Atlético Madrid s'est incliné lourdement sur la pelouse de Valence samedi (3-0). Avec cette défaite et son match en retard, l'Atlético tombe à la 7e place du classement et laisse filer ses concurrents dans la course au titre. Pas la meilleure manière de préparer deux rendez-vous déjà capitaux pour la suite de la saison: le premier match de poules de Ligue des champions contre la Lazio, mardi, et le derby madrilène face au Real dimanche.

«C'est le match le plus faible depuis que je suis à l'Atlético, a résumé Diego Simeone. Il faut féliciter notre adversaire, qui a été meilleur, tout simplement.»

Les Colchoneros n'avaient plus joué depuis trois semaines en Liga, après leur match reporté contre Séville en raison des intempéries et la trêve internationale, et cela s’est vu. Ils n'ont pas su répondre à l'intensité imposée d'entrée par les Valencians, poussés par leur public. Méconnaissable, l’Atlético a encaissé un premier but de Hugo Duro dès la 5e minute de jeu, avant que ce dernier ne s'offre un doublé en contre (34e).

Déjà privé de ses deux milieux titulaires Koke et Rodrigo De Paul, Diego Simeone a perdu Thomas Lemar, mal retombé sur un ballon aérien et sorti sur civière sous les applaudissements de Mestalla. Selon le club madrilène, l’international français souffrirait d’une «blessure grave au tendon d’achille», dans l’attente d’examens plus complets.

En seconde période, l'international espoir espagnol Javi Guerra a enterré tout espoir de retour pour Antoine Griezmann et ses coéquipiers d’une frappe enroulée du droit à l’entrée de la surface (54e). Le gardien géorgien Mamardashvili, qui avait vécu un calvaire avec la Géorgie face à l'équipe d'Espagne la semaine passée (1-7), a cette fois passé un après-midi plutôt tranquille. Il a répondu présent lorsqu'il a été sollicité par Llorente (27e, 48e, 49e), Morata (51e) et Correa (61e), pour garder sa cage inviolée.

Fort de ce succès, Valence, qui compte l'effectif le plus jeune de Liga, prend la 5e place avec 9 points en 5 matches.

Dans les deux premières rencontres de la journée, le Rayo Vallecano a renoué avec le succès à domicile vendredi soir contre Alavés (2-0) et l’Athletic Bilbao a battu facilement Cadix (3-0), samedi après-midi, pour s’installer à la 2e place du classement, avant les matches du Barça et de Gérone. La 5e journée se poursuit dimanche avec le choc entre le Real Madrid et la Real Sociedad (21 heures).