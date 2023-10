Football: L'Atlético Madrid enchaîne contre Alavés et double le Barça

L’Atlético Madrid a signé une sixième victoire consécutive en championnat, dimanche face au promu Alavés au Metropolitano (2-1) lors de la 11e journée de Liga, doublant le FC Barcelone pour s’installer à la 3e place. Malgré un match en retard, les Colchoneros profitent de la défaite du Barça contre son rival madrilène lors du Clasico samedi (1-2) pour monter sur le podium, à trois longueurs de Gérone et du Real Madrid, toujours leader. Cette quatorzième victoire consécutive à domicile leur permet d'égaler leur précédent record établi en 2013. Alavés reste 17e avec trois points d’avance sur la zone de relégation.

Quelques minutes après une nouvelle reprise de la tête bien captée par le portier adverse, Morata a trouvé Riquelme au second poteau, l’international espoir espagnol ouvrant le score en force du gauche sur un enchaînement de grande classe (27e). Son deuxième but en deux titularisations en Liga.

Antoine Griezmann a manqué la balle du 2-0 à la 38e minute, et c’est Morata qui s’est chargé de doubler la mise en trouvant la lucarne du gauche (47e), inscrivant son sixième but en Liga, son 13e toutes compétitions confondues.

L'international français a cru se rapprocher un peu plus de son objectif de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético mais son but a été refusé après un coup de sifflet de l'arbitre pour un mauvais geste de Llorente, pourtant plaqué par Duarte (71e).

Isco libère le Betis Séville

Plus tôt dans la journée, l’ancien meneur de jeu du Real Madrid, Isco (31 ans), a permis au Betis Séville (8e) de battre Osasuna (2-1) avec une passe décisive et un but dans les dernières secondes de la partie (94e). Une nouvelle performance de classe de l’international espagnol, élu homme du match pour la septième fois depuis le début de la saison.