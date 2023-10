Football: L'Atlético Madrid renverse Cadix et suit le rythme du duo de tête

L'Atlético Madrid, vainqueur de Cadix devant son public dimanche soir (3-2), reste au contact du Real Madrid et du FC Barcelone, eux aussi victorieux samedi et qui se sont emparées des deux premières places de la Liga. Après cette 8e journée, qui s'achèvera lundi avec un match entre les mal classés Las Palmas et le Celta Vigo, les Merengue et le Barça sont 1ers et 2es, séparés par un point.