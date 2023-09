Football: L'entraîneur de Nice donne des nouvelles rassurantes de Beka Beka

Le milieu de Nice Alexis Beka Beka, qui avait suscité l'inquiétude vendredi , «va bien, est en sécurité et sera suivi comme il le faut», a déclaré son entraîneur Francesco Farioli samedi lors d'une conférence de presse. La gendarmerie avait indiqué vendredi que le jeune joueur, âgé de 22 ans, avait été «pris en charge par les pompiers et des gendarmes à la suite d'une situation de détresse».

«L'épisode d'hier (ndlr: vendredi) nous a tous touchés, dans le monde du football, et surtout au sein du club, staff, joueurs, salariés et tous les supporters, a poursuivi l'entraîneur. Par bonheur, l'issue est positive. On peut évoquer ce match avec sourire», a dit Farioli à la veille d'affronter Brest dans une rencontre «qui ne sera pas comme les autres».

«Parfois, on regarde les sportifs et particulièrement les footballeurs comme des superstars, des rockstars, mais ce sont d'abord des êtres humains. Par le passé, de grands sportifs comme Tracy McGrady, Tyson Fury et Michael Phelps ont parlé de ces difficultés. Cela ne doit pas être un tabou. On doit tous y être sensible et attentif afin d'essayer d'améliorer la vie de ceux qui sont autour de nous», a-t-il ajouté.