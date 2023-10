Football: L'Espagne et la Turquie font un pas vers l'Euro

La joie des Espagnols après le deuxième but.

Battue 2-0 à Glasgow au match aller, l’Espagne est parvenue à s’imposer jeudi (2-0) face à l’Écosse, leader du Groupe A des éliminatoires invaincu jusque-là, et fait un pas vers une qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne.

Grâce à ce succès offert par son capitaine Alvaro Morata (74e) et un but contre son camp de Porteous (86e), l’Espagne consolide sa deuxième place et revient à trois points de son adversaire du soir, qui avait l’occasion de valider son billet pour l’Euro en cas de résultat positif.