Football: L'incroyable auto-but qui a enterré la Juve

La Vieille dame a longtemps été menée au score, sur des buts de Laurienté (12e) et Berardi (41e), mais un auto-goal de Viña et une réussite de Chiesa (78e) lui a permis d'espérer rester invaincue. La réalisation de Pinamonti à la 82e a tout fait basculer et encore, la Juve n'avait pas vu le pire.

Car dans les arrêts de jeu, Gatti a inscrit un but contre son propre camp qui va faire le tour du monde. Le défenseur italien, alerté par son gardien et vite mis sous pression, a tenté de lui remettre le cuir. Il a raté son geste et ça a fini par faire 4-2 de la manière la plus ridicule qui soit.