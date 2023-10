Football: L'organisation du Mondial 2034 tend les bras à l'Arabie saoudite

L'Arabie saoudite est le seul pays candidat à l'organisation du Mondial 2034, a annoncé mardi la FIFA, et devrait donc officiellement décrocher fin 2024 le tournoi le plus populaire du monde. Le royaume ultraconservateur, qui a multiplié les investissements dans le football mais aussi la Formule 1 ou le golf, devrait succéder à un attelage tricontinental inédit pour l'édition 2030, partagée entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc avec trois matches en Amérique du Sud.