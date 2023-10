Football: La 118e ratée de Granit Xhaka

Tout avait bien commencé. Le nom de Granit Xhaka scandé par une partie du public du Kybunpark, au moment où le président de l’ASF Dominique Blanc lui a remis un tableau pour honorer sa 118e sélection. Il était accompagné d’un des premiers entraîneurs du nouveau co-recordman de matches en équipe de Suisse (que Heinz Hermann partage désormais avec lui). C’était avant que le ballon roule et que l’équipe de Suisse patine au moment de donner du rythme au jeu, mais c’est peut-être le moment le plus chaleureux de la soirée saint-galloise du capitaine de l’équipe nationale.

«Ça me rend fier de partager désormais ce record avec Heinz Hermann, qui le détient depuis des années, reconnaît Xhaka. Voir mon ancien entraîneur là, lui qui a été très important pour ma carrière, pour mon parcours en tant qu’homme. C’était joli.» Bien plus que la prestation de l’équipe de Suisse, avec ce 3-3 concédé à domicile contre la piètre équipe de Biélorussie.

Aligné devant la défense

«On ne peut pas dire qu’on fait que de mauvaises choses, mais c’est dans les deux surfaces que le match se décide, soupire Xhaka. On doit marquer plus de buts et en concéder moins. Mais l’engagement était là. Cette dernière demi-heure est difficile à expliquer. Heureusement que nous parvenons à égaliser à la fin. Nous devons maintenant revoir ces trois buts que nous avons encaissé et nous concentrer sur les trois matches à venir.» Car le mois de novembre sera intense pour l’équipe de Suisse: le 15, elle devra affronter Israël dans un lieu encore à définir, avant de recevoir le Kosovo à Bâle le 18, puis de conclure cette campagne de qualification le 21 à Bucarest contre la Roumanie.