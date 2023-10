Euro 2024 en Allemagne: les infos sur la vente de billets

Des billets à partir de 30 euros

Les prix pour la phase de groupes varient selon les catégories: 30, 60, 150 et 200 euros. Le match d’ouverture, le 14 juin est plus onéreux (50, 195, 400, 600 euros). Plus on avancera dans la compétition, plus les places seront chères: entre 50 et 250 euros pour les huitièmes et entre 60 et 300 pour les quarts. Concernant les demies, les prix oscilleront entre 80 et 600, alors qu’il faudra débourser 95, 300, 600 ou 1000 euros pour assister à la finale. Ces rencontres se disputeront dans 10 villes: Berlin, Munich, Leipzig, Hambourg, Dortmund, Gelsenkirchen, Cologne, Düsseldorf, Francfort et Stuttgart.