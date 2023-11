Football: La coach de la Nati impliquée dans un scandale d’abus de confiance

Début janvier, Inka Grings a succédé à Nils Nielsen à la tête de l'équipe de Suisse. Son bilan sur le banc des Suissesses? Une victoire, 7 nuls et 6 défaites. La dernière claque contre l'Espagne (1-7) va laisser des traces. Mais la sélectionneuse de 45 ans a actuellement d'autres soucis en tête. Comme l'a rapporté le magazine «Bunte» mercredi, Grings doit s'affranchir d'une amende dans son pays d'origine, l'Allemagne. L'ancienne joueuse serait impliquée dans une affaire d'abus de confiance concernant Hermann Tecklenburg, mari de l'ancienne entraîneuse de la Nati Martina Voss-Tecklenburg.

Entrepreneur en bâtiment, Tecklenburg est également président du Straelen FC, près de Düsseldorf. Sous sa direction, le club de football aurait détourné des fonds de la caisse sociale et de l'association professionnelle (un peu l'équivalent allemand de la Suva) pendant plus de cinq ans. Selon le «Rheinische Post», cela concernerait 513 cas pour un montant total de plus de 800'000 francs.