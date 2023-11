Football: La crise menace le Barça de Xavi

Le ciel est en train de s'assombrir du côté de Barcelone. Champions d'Espagne en titre, les Blaugrana connaissent une mauvaise passe qui commence à agacer la presse catalane. Leur entraîneur Xavi, jusqu'ici épargné par les critiques, n'y échappe désormais plus.

Le Barça était pourtant encore invaincu il y a de ça deux semaines, avant de subir la loi d'un Jude Bellingham en état de grâce lors du Clasico. Une victoire loin d'être convaincante face à la Real Sociedad et une défaite mortifiante contre le Shaktar dans une rencontre délocalisée à Hambourg ont suffi au journal catalan SPORT pour parler de crise.

Plus que les résultats, c'est le jeu proposé par l'équipe de Robert Lewandowski qui fait débat. Malgré une large possession contre les Ukrainiens, les Barcelonais n'ont pas cadré plus d'une frappe.

L'explication de Xavi, qui évoque un problème mental, n'a pas été du goût de Ricard Torquemada, journaliste à Catalunya Radio: «Il faut qu'on parle de football et ne pas se cantonner à un sujet aussi subjectif que le mental. Ce n'est pas une question de résultats, mais de se sentir comme le Barça. On doit avoir une idée précise de comment on veut gagner!»