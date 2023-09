Football: La Fédé espagnole «demande pardon» pour le comportement de Rubiales

La Fédération espagnole de football a «demandé pardon» au «monde du football et à l’ensemble de la société» mardi pour le comportement de son président Luis Rubiales, suspendu par la FIFA après avoir embrassé sur la bouche la joueuse Jenni Hermoso.

Dans une lettre signée par son président par intérim Pedro Rocha, la fédération «demande le plus sincèrement pardon au football mondial dans son ensemble […] pour le comportement totalement inacceptable de son plus haut représentant institutionnel lors de la finale» de la Coupe du monde féminine, le 20 août à Sydney.

Ce comportement «ne correspond pas du tout aux valeurs de l'ensemble de la société espagnole, de ses institutions, de ses représentants, de ses athlètes et des dirigeants du sport espagnol», indique cette lettre publiée par la fédération. «Les dommages causés au football espagnol, au sport espagnol, à la société espagnole et à toutes les valeurs du football et du sport» par l'attitude de Rubiales «ont été énormes», déplore encore la fédération.