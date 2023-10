Football: La FFF condamne des propos relayés par un joueur de Nice

Des voix se sont élevées depuis samedi, dont celles du maire de Nice Christian Estrosi (Horizons) et du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), pour dénoncer la publication sur le compte Instagram de l’international algérien d’une vidéo d’un prédicateur tenant, selon ces sources, des propos antisémites appelant à la violence. Cette publication a depuis été effacée par le défenseur de l’OGC Nice (L1), qui s’est ensuite excusé, et l’AFP n’a pas été en mesure de vérifier son contenu de manière indépendante.

Dans un communiqué, le président de la FFF, Philippe Diallo, a de son côté dénoncé «les appels à la violence relayés par le joueur» âgé de 27 ans. «Ils sont contraires à l’éthique de notre sport et aux valeurs que le football défend sans relâche», a-t-il affirmé. «La FFF les condamne avec la plus extrême fermeté. Les discours de haine ne sauraient être admis», a déclaré le dirigeant, annonçant que le conseil national de l’éthique de la Fédération avait été saisi.

«J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention et je m’en excuse», a réagi dimanche sur Instagram le joueur, ajoutant vouloir «clarifier (son) point de vue sans aucune ambiguïté: je condamne fermement toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes». «Jamais je ne soutiendrais un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement», a-t-il conclu.

Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël lors de l’attaque perpétrée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas, surtout des civils, dont des enfants, et plus de 120 personnes prises en otage, selon des responsables israéliens. A Gaza, la riposte israélienne a tué 2450 personnes, dont plus de 700 enfants, et fait 9200 blessés, selon un bilan des autorités locales.