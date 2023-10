Football: La France veut attirer la FIFA

Le dispositif propose une exonération de l’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu des salariés de ces fédérations domiciliées en France pendant cinq ans après leur «première prise de fonctions».

Retombées économiques

Au Ministère des sports, on souligne que «cette disposition vise à étendre aux fédérations sportives internationales (...) un régime déjà appliqué en France aux organisations internationales» et qu’elle ne concerne «que les activités non commerciales».