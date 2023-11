Football: La Genevoise Smilla Vallotto remporte son premier trophée

Smilla Vallotto (à droite) a inscrit un but et délivré deux assists depuis son arrivée à Stockholm cet été.

Smilla Vallotto est promise à une très belle carrière. La Genevoise de 19 ans a écrit une première ligne à son palmarès samedi, en remportant la Damallsvenksan, la première ligue suédoise. Un trophée obtenu au terme de la dernière journée, où Hammarby IF a devancé le BK Häcken à la différence de buts. Après la 26e et dernière journée de championnat, les deux équipes comptent le même bilan: 18 victoires, 5 nuls et 3 défaites pour un total de 59 points. Le club basé à Stockholm compte toutefois une meilleure différence de buts: +44 (60 inscrits, 16 encaissés), contre +43 (53 marqués, 10 concédés) pour son rival. Pour la deuxième fois de son histoire, la première depuis 1985, Hammarby est sur le toit de la Suède.

Le suspense a duré jusqu’au coup de sifflet final. BK Häcken a tout donné pour passer en tête, s’imposant 4-0 face au Pitea IF en clôture du championnat. Mais cela n’a pas suffi car, dans le même temps, Hammarby a triomphé 0-2 sur la pelouse du IFK Norrköping. Suffisant pour conserver la première place. Vallotto s’est illustrée lors de ce match décisif en délivrant la passe décisive lors du second but de son équipe. Cette place de leader, les coéquipières de la Genevoise l’avaient obtenue lors de l’avant-dernière journée en remportant le choc face au club de Göteborg. Devant plus de 15’000 spectateurs, les nouvelles championnes s’étaient imposées 3-2.