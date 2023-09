Football: La grosse boulette du gouvernement espagnol

«C'est vraiment arrivé, s’est exclamée celle qui réside à Majorque sur les réseaux sociaux. Comment ont-ils pu se tromper sur une chose pareille? Maintenant, je veux une médaille pour avoir dû supporter que tous mes amis et connaissances me félicitent aujourd'hui plus que le jour de mon anniversaire.»

Le questionnement de l’Argentine est légitime. Et il soulève les dysfonctionnements et, accessoirement, le manque de considération pour la Roja au féminin au sein des instances du pays. Celles-ci, via le Conseil national des sports (CSS), ont toutefois fait amende honorable au lendemain de la publication de la bévue dans l'édition de mardi du Journal officiel de l'État espagnol (BOE) et présenté leurs excuses officielles, prétextant une «erreur humaine».