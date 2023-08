Football: La Juventus a entendu Massimiliano Allegri

Privé de Ligue des champions pour la première fois depuis 2011 alors qu’elle avait obtenu sa qualification sur le terrain (3e sans la pénalité), la «Vieille Dame», qui a également été sanctionnée par l’UEFA pour non-respect du fair-play financier, n’a que le Championnat et la Coupe d’Italie pour garnir son palmarès sans équivalent en Serie A.

Weah remuant

Etouffés et en difficulté notamment sur les débordements de la recrue Timothy Weah, les défenseurs d’Udine ont ensuite concédé un pénalty sur une main de Festy Ebosele dans sa surface de réparation.

Dusan Vlahovic, dont le possible départ pour Chelsea en échange de Romelu Lukaku a animé le feuilleton du mercato italien tout l’été, s’est chargé de le transformer (2-0, 20e) et de rappeler son attachement au club piémontais en embrassant ostensiblement son maillot.

Alors qu’Udine commençait à reprendre ses esprits, à l’image d’un contre de Florent Thauvin (45e) détourné de justesse par Wojciech Szczesny, Adrien Rabiot ajoutait une 3e but juste avant la pause (45+3e) en reprenant de la tête un centre de Vlahovic.

Pogba sur le banc

En seconde période, les Piémontais ont baissé de pied et laissé plus d’espace et d’initiatives à Udine qui a buté à plusieurs reprises sur Szczesny.