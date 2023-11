Football: La Juventus assure l'essentiel et conforte sa place de dauphin

Fabio Miretti a signé le seul et unique but de la rencontre.

La Juventus a conforté sa place de dauphin de Serie A, derrière l'Inter Milan, grâce à sa victoire sur la pelouse de la Fiorentina (0-1) dimanche soir lors de la 11e journée. Grâce à ce huitième succès de la saison en championnat, les Bianconeri comptent désormais 26 points et restent à deux unités des Intéristes, toujours solidement accrochés à la première place.

Les Turinois ont livré un match sérieux, qu'ils ont su se rendre plus facile en ouvrant le score tôt dans la partie. Le jeune Fabio Miretti, 20 ans et formé au club, a fait la différence pour son équipe grâce à son premier but sous les couleurs de la Vieille Dame. Miretti a conclu une belle action de la formation d'Allegri en coupant bien un centre du Serbe Filip Kostic au premier poteau (1-0, 10e).