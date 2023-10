Serie A: Belle opération de la Juventus contre Milan

La joie de Manuel Locatelli (au centre), auteur du seul but du match.

La Juve s’est offert la 177e édition en championnat de ce duel au sommet grâce à un but de Manuel Locatelli, dont le tir lointain a été dévié dans son propre but par Rade Krunic, entré peu avant (63e).

Jusqu’à ce coup du sort, l’AC Milan faisait jeu égal et même plus avec la Juve malgré son infériorité numérique, consécutive à l’exclusion du défenseur allemand Malick Thiaw, pour une faute sur Moise Kean qui filait vers le but milanais (40e).